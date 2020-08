Accusé par Gaston Mbengue, poursuivi par Barthémy Dias, Me Moussa Diop sur siège éjectable? Sale temps pour le Directeur général de Dakar Dem Dik, Me Moussa Diop. Débiteur devant Eiffage pour le compte de l'autoroute à péage, acculé par Gaston Mbengue, il est maintenant poursuivi par Barthélemy Dias qui a actionné le Doyen des Juges.

"Il sent qu'il va être limogé, c'est pourquoi il s'attaque au 3ème mandat de Macky Sall", avait dit le promoteur de lutte, Gaston Mbengue. Ce dernier a même accusé Me Moussa Diop de traîner un déficit de 100 milliards avec DDD.



Un autre, de la même trempe, Barthélemy Dias lui est passé aux actes en actionnant le Doyen des juges. Le maire de la Commune Mermoz-Sacré Coeur a porté plainte, avec constitution de la partie civile, contre Me Moussa Diop.



Barth dénonce une "prétendue remise de la somme d'un milliard hors présence du notaire" et pointe une série de délits, a souligné Libération.



