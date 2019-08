Accusée de gestion solitaire et opaque : Soham Wardini répond à Bamba Fall Le maire de la Médina, par ailleurs, conseiller municipal à la mairie de Dakar, n’a pas été tendre avec l’édile de la capitale, Soham Wardini. «Elle fait une gestion solitaire (...) La mairie de Dakar ne marche plus comme du temps de Khalifa Sall. Wardini fait ce qu'elle veut», soutient Bamba Fall.

Jointe par téléphone, Soham Wardini répond: «Je préfère ne pas polémiquer. Moi quand j’ai des soucis avec mes collègues, je préfère en discuter au bureau ou au conseil municipal. Mais jamais je n’irai dans la presse pour parler de problèmes internes à la mairie».

Sur les critiques que formule le maire de la médina, l'édile de la capitale précise: «Ce dont il parle, je ne le comprends pas. Donc je n’irai pas dans la presse pour polémiquer. Jamais de la vie. S’il y a un problème, qu’il (Bamba Fall), vienne vers moi. Je n’ai aucun problème avec lui», assène-t-elle.

Quant à son mode de gestion, Soham El Wardini reste droite dans ses bottes. «Demandez aux autres conseillers, vous aurez la bonne réponse, je ne peux pas plaider ma cause. Ce n’est pas le seul. Nous sommes au nombre de cent au niveau de la ville», signale-t-elle.

