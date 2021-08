Accusée de plusieurs délits: Dieyna Baldé en route vers la prison Les choses se compliquent pour la jeune chanteuse Dieyna Baldé et ses complices dont son frère Aly Baldé.



Vendredi 27 Août 2021

[Sauf prolongement de leur garde à vue, l'ex-star de Sen Petit Gallé et Cie seront déférés au parquet aujourd'hui vendredi.



Ils cheminent tout droit vers le mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit, collecte illicite de données et de menace de diffusion de données à caractère personnel, selon l'Observateur de ce vendredi.

