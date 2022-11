Achat d’un site de 70 hectares à Bambylor : Le juge d’instruction rouvre le dossier des 4 milliards de la Sicap Un dossier peut en cacher un autre. Au moment où l’audition d’Ousmane Sonko par le Doyen des juges et le déferrement du journaliste Pape Alé Niang se passent, un scandale secoue le pays. L’affaire des 4,2 milliards Cfa de la Sicap détournés à propos de l’achat d’un site de 70 hectares à Bambylor, sans recevoir les papiers, est loin de connaître une issue heureuse.

La Banque régionale des marchés (Brm), qui avait demandé l’expulsion de ladite société, sous astreinte de 10 millions Cfa par jour de retard et de démolition des logements sociaux en cours de construction sur le site à l’actif de la société Group Prandi, tarde à avoir gain de cause. Ce dossier va être rouvert par le doyen des juges d’instruction.



C’est la guerre entre la Sicap entre et Brm (Banque régionale des marchés), qui se disputent le site. Ce qui signifie que des arrestations ne tarderont pas à voir le jour. Car, la justice va procéder à des enquêtes. Dans cette affaire d’escroquerie foncière, Fara Ndiaye Tall et Cheikh Mbacké Thiam ont été arrêtés, suite à une plainte avec constitution de partie civile de la Sicap.



Fara Ndiaye Tall a porté plainte contre Cheikh Mbacké Thiam. Ce dernier a été désigné comme son mandataire à qui il avait fait une procuration pour négocier avec la Sicap. Il a encaissé l’argent à l’insu de Fara Ndiaye.



Pour rappel, après sa plainte contre le directeur général, Mamadou Kassé, devant le Doyen des juges, la Brm (Banque régionale des marchés) a assigné la Sicap devant le juge des référés depuis le 18 juillet passé. Forte de la mutation du Tf numéro 10.823/R, à son nom, la banque demande l’expulsion de la Sicap, sous astreinte de 10 millions Cfa par jour de retard, et la démolition des logements sociaux en cours de construction sur le site à l’actif de la société Group Prandi.



Le parquet avait ouvert, en septembre 2021, une information judiciaire. L’objet de la plainte remonte à mars 2015. La Sicap avait conclu avec Mina Hôtel une convention de cession d’un terrain 70 hectares contre 4,2 milliards Cfa. La société immobilière, détenue à 90% par l’État du Sénégal, avait versé l’intégralité du montant convenu, sans passer par un notaire.



Entre-temps, la Sicap avait occupé le site, après avoir dédommagé les occupants. Y avait effectué des travaux de terrassement avant de vendre une partie à des particuliers et de libérer 10 hectares pour le programme «100.000 logements».

