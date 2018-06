Achat de véhicules pour les députés : l’Assemblée nationale passe commande à la CFAO

Selon nos informations, CFAO va fournir 165 véhicules à raison de 35,6 millions de FCfa par bolide. Les députés de la 13e législature qui se plaignaient depuis leur installation, de ne pas disposer de véhicules, vont afficher la banane. A la suite d’un appel d’offres, c’est le constructeur automobile CFAO qui a gagné le marché de fourniture de 165 véhicules aux députés.



Selon nos informations, quatre autres concessionnaires dont Japan Motors et EMG avaient aussi postulé et n’ont pas été retenus. « Ils étaient tous présents lors du dépouillement. Tout a été fait dans la transparence », glisse une source autorisée, qui juge tout à fait normale cette commande.



D’ailleurs, EMG avait contesté son éviction mais son recours n’a pas prospéré selon la même source. « L’Assemblée nationale a tenu compte de beaucoup de critères, notamment le service après-vente, la nature des cylindres, etc. », renseigne notre interlocuteur, qui précise que la livraison des voitures devrait intervenir d’ici à la fin du mois de juin.



Ce n’est pas la première fois que CFAO gagne pareil marché. En 2012 déjà, suite à un appel d’offres de l’Assemblée nationale, le constructeur avait été sélectionné à la suite de la procédure devant des concessionnaires comme l’Africaine de l’Automobile, Ccbm/Volkswagen, La Sénégalaise de l’Automobile et Sera/ Nissan.









