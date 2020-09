Achat et approvisionnement de vaccins contre la Covid-19 : L’Unicef pilote le marché

En cours d’élaboration par l’Organisation mondiale de la santé (Oms), le cadre d’allocation de la Facilité COVAX déterminera les modalités de répartition des vaccins contre la Covid-19 achetés par l’Unicef, l’Ops et d’autres acheteurs travaillant pour le compte des pays bénéficiaires au titre de la Facilité, confie l’institution. Qui ajoute que l’allocation des premières doses devrait permettre aux pays de vacciner les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux. La répartition des vagues suivantes, indique-t-elle, devrait ensuite permettre aux pays participants de vacciner les populations à haut risque de contracter une forme grave de la Covid-19.



Aussi, déclare le document, en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt émis en juin par l’Unicef pour le compte de la Facilité Covax, 28 producteurs disposant de capacités de production dans 10 pays ont partagé leur plan de production annuelle de vaccins contre la Covid-19 jusqu’en 2023. À en croire les délais avancés par les producteurs, elle renseigne qu’entre le développement et la production du vaccin, il pourrait s’agir du processus le plus rapide de l’histoire, tant sur le plan scientifique que de la production.



Selon une évaluation du marché réalisée par l’Unicef en compilant des informations soumises par des producteurs de vaccins et des données publiques, les producteurs sont disposés à produire collectivement des quantités sans précédent de vaccin au cours des 12 à 24 prochains mois.



Cependant, l’Unicef fait savoir qu’ils ont signalé que les investissements nécessaires pour soutenir une production de doses à si grande échelle dépendraient fortement, entre autres choses, de l’issue favorable des essais cliniques, de la mise en place de garanties d’achat, de la confirmation des financements et de la simplification des processus de réglementation et d’homologation.

Bassirou MBAYE



L’Unicef dirige les efforts d’achat et d’approvisionnement de vaccins contre la Covid-19 dans ce qui pourrait devenir l’opération la plus importante et la plus rapide d’achat et d’approvisionnement de vaccins jamais menée. Cette opération, d’après un communiqué de ladite institution, s’inscrit dans le plan de vaccination mondiale de la Facilité de financement pour l’accès universel aux vaccins contre la Covid-19 (Facilité Covax) dirigée par Gavi, l’Alliance du vaccin.Source : https://www.lejecos.com/Achat-et-approvisionnement...