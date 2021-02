Achat et paiement en ligne : Mastercard et Mtn nouent un partenariat

«Grâce à une solution de paiement virtuel Mastercard liée aux portefeuilles Mtn MoMo (argent mobile), les consommateurs peuvent désormais bénéficier d’une multitude d'opportunités et faire des achats en ligne auprès de leurs marques internationales préférées lorsqu'ils sont dans leur pays ou en voyage à l'étranger », explique-t-on dans un communiqué de presse transmi au Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos).



Selon la même source, cette annonce intervient à un moment où le commerce électronique et les achats en ligne atteignent des niveaux records dans toute l'Afrique. Selon les Perspectives de l'Economie 2021 menées par le Mastercard Economics Institute, 20 à 30 % de la hausse du commerce électronique liée au Covid-19 restera une caractéristique permanente des dépenses globales de détail.



Et c'est en grande partie grâce aux achats par téléphone portable que les consommateurs accèdent à ces possibilités.



Grâce à ce partenariat stratégique, les clients de MTN disposent d'une solution de paiement virtuel Mastercard liée à leur portefeuille MoMo et peuvent faire leurs achats sur des plateformes mondiales, qu'ils aient ou non un compte bancaire.



« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Mastercard, qui constitue une nouvelle étape dans la réalisation de notre ambition de construire la plus grande plateforme fintech d'Afrique, en accélérant le développement économique et social grâce aux innovations numériques au profit des citoyens du continent et d'ailleurs », a déclaré Serigne Dioum, directeur du département numérique et fintech du groupe Mtn.



« Cette étape importante permettra à des millions de clients de MTN MoMo de bénéficier du commerce numérique mondial, en faisant progresser le choix des consommateurs et en favorisant l'inclusion numérique et financière. Ce partenariat montre que nous pouvons fournir des solutions numériques innovantes qui ont un impact de grande portée et réalisent le véritable potentiel d'une croissance inclusive sur tout le continent, en débloquant en fin de compte des opportunités d'amélioration des possibilités économiques pour les particuliers et les entreprises », a déclaré Amnah Ajmal, vice-présidente exécutive pour le développement du marché, de Mastercard Moyen-Orient et Afrique.

