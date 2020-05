Achat pour 29 millions FCfa de balles de tissus volées: A. Nd. écope de 3 mois de prison Le nommé Abdoulaye Ndiaye a comparu, hier, à l’audience des flagrants délits du Tribunal de Grande instance de Dakar (Tgi). Il répondait des faits de recel de 47 balles de tissus volées d’un montant de 29 millions de francs. Le tribunal l’a condamné à trois mois de prison ferme.

Déclaré coupable des faits de recel de balles de tissus en voile « brodé », le prévenu Abdoulaye Ndiaye a été condamné à trois mois de prison ferme. « C’est Abdoul Aziz qui m’a vendu la marchandise, il m’a trouvé au marché Tilène avec un échantillon, pour me proposer des tissus appartenant à son grand frère. Il m’a vendu 8 balles à 400.000 francs l’une », a reconnu le prévenu.



La famille du mis en cause a collecté 7 millions pour les remettre à la victime. « Je ne refuse pas de payer, mais je n’ai pas d’argent », s’est-il défendu. D’après la partie civile, Rokhaya Diagne, le frère du mis en cause transportait la nuit en taxi, des balles dans son dépôt. « J’ai retrouvé mes bagages importés depuis plus de deux ans dans son dépôt à Tilène », a déclaré la plaignante.



A l’en croire, ce sont ses employées dont son oncle Paul Sagna et son neveu Abdoul Aziz Gadiaga, qui subtilisaient la marchandise pour la revendre au receleur Abdoulaye Ndiaye.



Appréhendés et interrogés par les gendarmes de la Section de Recherches de Colobane, les employés indélicats ont donné le nom de leur receleur. Convoqué à la Section de Recherches, le commerçant Abdoulaye Ndiaye a reconnu avoir acheté des balles de tissus dont il ignorait, prétend-il, qu’ils provenaient d’un vol.



Le conseil de la partie civile a réclamé la somme de 23 millions de francs de dommages et intérêts. Pour la répression du délit, le ministère public a requis 6 mois de prison ferme à l’encontre du prévenu.



Le tribunal a finalement condamné le commerçant-receleur à trois mois de prison ferme. Abdoulaye Ndiaye doit en outre allouer à la victime, la somme de 23 millions de francs en guise de dommages et intérêts.











