Achoura: Macky Sall adresse ses voeux aux musulmans du Sénégal

Le président de la République, Macky Sall, a souhaité une bonne fête aux musulmans du Sénégal et du monde à l’occasion de la célébration d’Achoura, appelé Tamkharit au Sénégal.



« J’adresse mes meilleurs vœux à toute la communauté musulmane, en ce jour de fête de Tamkharit.



Qu’Allah, dans sa générosité infinie, nous apporte la santé, le bonheur et répande Sa Grâce sur notre cher pays. Bonne fête », a écrit le chef de l’Etat sur Twitter, ce mercredi 18 août 2021.



