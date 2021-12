Acquisition de l’avion présidentiel: Les explications de Me Kaba

Devant les députés, le ministre des Forces armées a annoncé l’érection de plusieurs brigades de gendarmerie, dont 17 sont en cours de réalisation à Bambilor, dans le pôle urbain de Diamniadio, à Lac Rose, Koungheul, Wack Ngouna, Kounkandé, Kaffri­ne, Vélingara, Sédhiou, Mpal, Thillé-Boubacar, Taïba Ndiaye. Sans oublier les brigades routières de Diourbel et Fatick, renseigne LeQuotidien. «Ces actions visent à renforcer le maillage du territoire par la gendarmerie, conformément au plan de sécurité sur l’ensemble du territoire national», précise Me Kaba. Quid de l’acquisition du nouvel avion présidentiel ? Selon le ministre des Forces armées, les contrats pour l’acquisition de la coque et l’aménagement de l’intérieur de l’avion ont été conclus depuis 2019 et le paiement a été effectué en trois tranches, inscrites dans les lois de finances pour les années 2019, 2020 et 2021. «Présen­te­ment, l’avion appartient à l’Etat du Sénégal, qui l’a acquis pour un montant définitif de 57 447 235 356 F Cfa», a-t-il affirmé.



Baisse du budget des Forces armées Le Mfa relativise



Le projet de budget 2022 du Ministre des Forces armées (Mfa) est arrêté à 278.125.798.010 F Cfa en autorisations d’engagement, et, à 262.572.961.099 F Cfa, en crédits de paiement. Et il a connu une légère baisse, qu’a relativisée Sidiki Kaba. «En 2012, le budget de ce ministère était d’un montant inférieur à 40 milliards de F Cfa. Aujourd’hui, le budget est évalué à plus de 262 milliards, c’est dire donc que ce budget a connu une hausse constante», dit-il, en précisant «que des ressources sont logées au niveau des dépenses communes et pourront éventuellement contribuer à renforcer, au courant de la gestion 2022, le budget du département».



Après Nelson Mandela L’Ucad fait Cyril Ramaphosa, Docteur Honoris Causa



Président d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa sera Docteur Honoris Causa de l‘université Cheikh Anta Diop de Dakar. En visite au Sénégal pour participer au Forum sur la paix et de la sécurité, il sera décoré lundi prochain, au centre de conférences de l’Ucad II. Pourquoi un tel choix ? «Juriste, il a été désigné par la Faculté des sciences juridiques et politiques, pour recevoir cette distinction honorifique. Cyril Rama­pho­sa est le 2éme Sud-Africain, à qui l’université Cheikh Anta Diop décerne ce titre. Nelson Mandela, à sa sortie de prison, a été reçu à l’Ucad et élevé au grade de Docteur Honoris Causa, le 30 juin 1992», rappelle le rectorat.





