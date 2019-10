Acquisition de matériel: La Douane freinée sur un marché de plus de 200 millions de FCfa

Un marché d'un demi-milliard de FCfa de la Direction des systèmes informatiques douaniers (Dsid) a été cassé, il y a de cela quelques mois. Ainsi, l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a encore freiné les gabelous.



D’après "Les Échos", la Douane a été épinglée pour un marché relatif à l'acquisition d'imprimés et de registres de 223 536 250 FCfa, attribué à la société Cempa.



L'Armp, saisie d'un recours par Gael Imprimerie, a annulé le marché.

