Acte contre nature sur des garçons mineurs : Un marabout arrêté à Pikine

Un scandale sexuel impliquant un marabout-répétiteur de chants et poèmes religieux secoue la ville de Pikine.



Le marabout-répétiteur de chants et poèmes religieux Ch. A. Ba a été arrêté par la police pour actes contre nature et viols présumés sur des gamins de 9 et 10 ans. Le mis en cause, se disant marabout, jouait sur les croyances religieuses et confrériques des garçons. Il les piégeait avant de les transformer en objet sexuel dans la chambre d’un ami vendeur de café.



Selon Les Echos, repris par Senenews, le présumé détraqué sexuel, qui louait des vélos à des garçons, en 2020 avant de se reconvertir dans les chants religieux, avait échappé à une première plainte suite à de graves accusations d’un mineur âgé de 10 ans.



Une des victimes rapporte que le marabout l’avait attiré dans la chambre de son ami vendeur de café : « Il s’est d’abord mis à poil et en a fait pareil pour moi. Ensuite, il s’est allongé sur le lit » avant de « m’inviter à me coucher sur lui et le frotter contre son corps ». Le gamin, «tétanisé par la peur», a fini par s’exécuter, a-t-il déclaré. L’affaire a été réglée à l’amiable.



Mais, à la veille de la Tabaski célébrée le 17 juin dernier, un élève apostrophe ainsi sa mère : «Yaye sunu Serigne bi goordjiguene-la (NDLR : Maman, notre marabout-répétiteur est un homosexuel). Sa mère hurle de stupeur et tente de noyer le poisson. Le père, qui a tout entendu, informe le délégué de quartier. Qui interpelle le gamin. Ce dernier maintient ses accusations.



Parmi les présumées victimes, le fils du délégué de quartier brise le silence et confirme les accusations de son camarade. Une plainte sera ainsi déposée au niveau du commissariat d’arrondissement de Thiaroye.



Les jeunes garçons sont conduits à l’hôpital après l’ouverture de l’enquête. Après examen, les résultats du certificat médical concluent à des «déchirures anales». Le mis en cause déféré hier au parquet. Il est poursuivi pour acte contre nature, incitation à la débauche, détournement de mineur, pédophilie et viol commis sur des mineurs.

Non seulement il est privé de liberté, mais il a aussi perdu sa femme qui a divorcé.