Acte terroriste au "Relais sportif": Ibrahima Diankha menaçait de poser une bombe pour se venger de... Ibrahima Diankha appelle la gérante du restaurant "Le relais sportif' et lui annonce qu'il va poser une bombe lors d'un dîner-spectacle. Suffisant pour créer la panique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 05:45 | | 0 commentaire(s)|

"Macron fout la m... chez nous, je vais poser une bombe lors de la soirée. C'est la guerre entre Macron et le Sénégal", disait-il au bout du fil, selon "Libération".



Identifié et cueilli à Ouakam, Ibrahima Diankha a été placé sous mandat de dépôt pour acte de terrorisme, ce mercredi.



