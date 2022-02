"Actes de barbarie, torture et de recel de cadavre": Ce que Tange fait savoir sur ce crime odieux En véritable "limier", Tange Tandian refait le film du crime qui a emporté Ndongo Guèye, tué par Bass Thiam, ami et bijoutier comme lui. L'"inspecteur" Tange déroule fidèlement la reconstitution des faits qui sonne comme un film d'horreur et de polar aux yeux des populations.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Février 2022



