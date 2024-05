Actes de souveraineté: Le Mouvement Vision Républicaine en parfaite adéquation avec le Président de la République et son Premier Ministre

En suivant avec un intérêt particulier les décisions du chef de l' État, le Mouvement Vision Républicaine, en tant que sentinelle de la République, organe de veille, de proposition et membre de la Conférence des Leaders est en parfaite adéquation avec les actes de souveraineté que le Président de la République et son Premier Ministre sont en train de poser.



En effet, son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a effectué il y a quelques jours une visite sur le site de Mbour 4. La première partie du site se trouve dans la commune de Thies , tandis que la deuxième partie plus récente et couvrant plus de 2000 hectares est située dans la commune de Keur Mousseu. Au cours de cette visite, le Président a échangé avec les Directeurs Centraux, les Directeurs Régionaux et Départementaux sur la répartition des parcelles et de leurs affectations. Il a ainsi noté les graves distorsions liées à l'égalité et à l'équité entre les citoyens à propos.



Sur place, le Président a également réaffirmé sa ferme volonté de mettre fin à toutes ces forfaitures et l'importance qu'il porte à la justice sociale. Il a donc décidé de suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 et sur tous les terrains présentant des situations de litiges similaires.



Et c'est dans ce cadre que le mouvement Vision Républicaine l'invite à faire de même pour la commune de Louga avec ses scandales de boulimie foncière , ce a quoi je me suis toujours battu et opposé pour que cela aille aux ayants droits.



À l'issue de cela, un séminaire gouvernemental s'est ouvert au Palais de la République sous la direction du Chef de l'État son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Le séminaire a réuni le chef du gouvernement, les Ministres et les secrétaires d'État . Durant cette journée intense de travail, le Président a rappelé au Ministres de la République toute sa détermination à voir le gouvernement fonctionner de manière efficace pour répondre aux attentes de la population tout en promettant une transformation profonde et systémique de l'administration et pour atteindre cet objectif, le Chef de l' État a estimé que ce séminaire gouvernemental devrait fournir aux Ministres et secrétaires d'État les connaissances fondamentales et les outils nécessaires pour diriger et gérer efficacement les départements ministériels.



Il n'aura pas manqué d'évoquer les valeurs qui doivent guider les Ministres notamment le sens de l'honneur entre autres, la disponibilité, l'humilité et les compétences.



Le Mouvement Vision Républicaine ne manquera pas de rappeler à son Excellence le Président de la République que la reddition des comptes demeure une demande sociale tout comme l'assouplissement du coup de la vie. Mais faudrait-il, encore que les Sénégalais observent lucidement quand bien même le temps de la mise en œuvre de la politique gouvernementale.









