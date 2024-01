Actes de torture sur un détenu à Ziguinchor : Le surveillant de la prison écroué Après plusieurs retours de parquet, le surveillant de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor (sud), a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt. Il est retourné à la prison de Ziguinchor, mais comme détenu. "Sudquotidien.sn"

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2024 à 18:41 | | 0 commentaire(s)|

Mbèye Mor Diouf est accusé d’actes de torture sur un détenu mineur, E. Mané, en prison depuis le mois de juin 2023, pour une affaire de viol.



"Libération" qui donne l’information dans sa parution de ce lundi, informe que le surveillant n’a pas supporté « le mauvais regard » du prisonnier. C’est ainsi qu’il a demandé à ce dernier de sortir de sa cellule et de le suivre au poste de garde.



Le surveillant de prison a demandé au détenu mineur de se mettre à genoux. Position que ce dernier a gardé de 19 h à 21 h. Fatigué, le détenu lui a dit qu’il ne pouvait plus tenir. Mbèye Mor Diouf a introduit une barre de fer entre les jambes du détenu, pour l’empêcher de bouger.





