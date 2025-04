Actes de vandalisme à Ziguinchor: Un bus de la compagnie “Mashallah Transport” caillassé par des transporteurs Un bus de la compagnie “Mashallah Transport” assurant la liaison Ziguinchor-Dakar, a été caillassé, mardi matin, à hauteur du terrain Kénia de Ziguinchor, par des membres de l’union des transporteurs locaux. Selon le constat de l’APS, ils ont bloqué le véhicule avec des jets de pierres, accusant la nouvelle compagnie de transport dirigée par la journaliste et femme d’affaires, Hourèye Thiam, de “concurrence déloyale”.

” L’un de nos bus, d’une valeur de 100 millions FCfa, a été caillassé par des chauffeurs de la gare routière, conduits par leur président. Nos employés et nos clients ont voulu répliquer, mais nous les avons dissuadés. Nous croyons fermement que le Sénégal est un État de droit et force restera à la loi. Nous prenons acte ”, a réagi la présidente de Mashallah Transport, Hourèye Thiam, dans une déclaration dont l’APS a obtenu une copie.



Selon l’agence, elle a rejeté les accusations de concurrence déloyale, appelant les autorités à faire respecter les règles du secteur.



” Il y a une concurrence déloyale. Nous n’allons pas accepter cela. Le transport est réglementé au Sénégal. Nous appelons la mairie à prendre ses dispositions, car nous n’allons pas nous laisser faire ”, a déclaré le président de la gare routière de Ziguinchor, Papis Touré.



Il a indiqué que les transporteurs ne vont plus payer de taxes, tant que la municipalité de Ziguinchor n’aura pas réglé ce problème.



