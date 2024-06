«Actes de vandalisme» au Centre de Talibou Dabo : Le ministère de la Santé saisit la Justice Le ministère de la Santé et de l’Action sociale est dans tous ses états. Dans un communiqué en date du samedi 15 juin 2024 parvenu à "Bes Bi", il regrette des «actes de vandalisme perpétrés dans la journée du vendredi 14 juin 2024 au Centre Talibou Dabo (Ctd) de Grand-Yoff, par un groupe d’individus qui se réclameraient agents dudit centre».

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2024 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Les services du ministre Ibrahima Sy condamnent fermement de tels actes, qui sont « inacceptables » et regrettent « les importants dégâts matériels occasionnés » dans ce service public d’éducation et de réadaptation pour les enfants handicapés physiques.



Le ministère souligne qu’un aussi « important établissement, rare en son genre et accueillant en majorité des enfants vulnérables, doit être préservé et entretenu au lieu de faire l’objet d’actes de sabotage ».



C’est pourquoi, ajoute le ministère de la Santé, « les autorités judiciaires ont été saisies et l’enquête, qui suit son cours, déterminera les responsables qui répondront de leurs actes devant la loi ».



Selon le journal, il assure avoir pris « toutes les dispositions pour veiller au bon fonctionnement du Centre Talibou Dabo et assurer la sécurité du personnel ».



