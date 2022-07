Actes de vandalisme dans les écoles: Mamadou Talla menace de sanctionner les élèves perturbateurs

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, présent à l’occasion de la fête de fin d’année du Lycée scientifique d’excellence de Diourbel, menace de sanctionner les actes de vandalisme des élèves du lycée de Yoff.



« Il y a 2 600 élèves au niveau de ce lycée. Et l’incident s’est déroulé dans une classe de quatrième, composée de 17 élèves. Mais, ces actes ne peuvent plus prospérer. Ces élèves incriminés seront identifiés et recherchés par la gendarmerie », a laissé entendre le ministre.



« Le Conseil de discipline se réunit aujourd’hui et les auteurs de ces actes seront sanctionnés à l’issue de cette rencontre. Également, ces élèves vont réparer avec leurs parents, les dégâts commis dans cette salle de classe », ajoute-t-il.