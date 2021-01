Actes ignobles à Keur Madiabel : Plusieurs tombes profanées au cimetière de Santhieba. C’est une véritable horreur qui s'est passée à Keur Madiabel . Hier dimanche des individus mal intentionnés ont fait irruption dans le quartier Santhieba de keur Madiabel ,précisément au cimetière dudit quartier profanant ainsi plusieurs tombes.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 19:35

Au total 5 tombes ont été ouvertes et des effets de ces défunts aussi ont été emportés par ces malfrats non encore identifiés, nous informe notre source.



Aussitôt informée, la brigade de gendarmerie de la localité a constaté les faits et a ouvert une enquête qui est en cours...



Une affaire que Leral.net suit de près...





