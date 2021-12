Actes louches notés à Tivaouane Diacksao: La Coalition Gox Yu Bess dénonce l’achat des consciences La Coalition Gox Yu Bess, en lice à Tivaouane Diacksao, dit avoir constaté la présence sur le terrain de personnes chargées de recueillir les prénoms, noms, numéros de cartes électeurs et de bureaux de vote des populations. Interpelant les autorités administratives face à ces agissements assimilés à des tentatives de fraude électorale, la coalition Gox Yu Bess attire l’attention du président de la République sur les agissements de ses alliés.

Se disant convaincue que son candidat, Papis Gadiaga, est favori des joutes électorales dans la commune de Tivaouane Diacksao, la coalition Gox Yu Bess dit également être prête à faire face à de potentiels achats de conscience émanant de la mouvance présidentielle.



« Nous n’accepterons nullement une utilisation des financements de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der) et des Bourses de Sécurité familiale, pour essayer de corrompre les populations. Qu’ils se le tiennent pour dit. Nous ferons face à toute tentative de vol de nos élections dans la Commune de Tivaouane Diacksao. Nous prévenons également ceux envoyés sur le terrain pour prendre les identifiants des électeurs. Nous sommes au courant de tous leurs agissements », avertit Gox Yu Bess.









