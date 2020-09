Acteurs de la pêche reçus par Macky Sall: 07 milliards F CFA dégagés pour le balisage et le dragage de la brèche Le Président Macky Sall a reçu ce mardi les acteurs du secteur de la pêche. Les travaux de balisage et de dragage de la brèche de Saint-Louis vont bientôt démarrer.

Les contrats de réalisation ont été signés au grand bonheur de la communauté des pêcheurs. Une enveloppe de plus de 7 milliards a été dégagée dans le cadre du BCI, pour la mise en œuvre du projet.







