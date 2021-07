Actions de solidarité: Alioune Ndoye distribue 600 millions FCfa aux démunis Le maire de Dakar-Plateau appuie ses administrés qui sont tenaillés par les dépenses pour la fête de la tabaski. A cet effet, 12.000 personnes vont bénéficier de l’aide Tabaski, pour une enveloppe de 600 millions FCfa. "L'As"

Le maire Alioune Ndoye avait pris l’engagement de tout faire pour assurer toutes les actions au profit de la population malgré la pandémie, et d’augmenter les aides autant que possible.



A signaler par ailleurs que les étudiants ont reçu également la deuxième aide de l’année. La commune a pris en charge à hauteur de 80%, les consultations de la population en plus de l’accompagnement en vivres, gels, masques, savons, thermo flash et médicaments, entre autres.



