Activité économique : Une progression de 9% enregistrée en mars

La Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) a indiqué que l’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture), s’est renforcée de 9 % en mars.



Dans son Point mensuel de conjoncture de mai, la DPEE explique cette performance par la bonne tenue des secteurs secondaire (+14,1%), tertiaire (+6,1%) et primaire (+6,1%).



La publication qui paraît 30 jours après la période étudiée, signale que sur une base annuelle, une croissance de 5,4% de l’activité économique est notée en mars 2022, à la faveur du tertiaire (+7,0%), du secondaire (+4,6%) et de l’administration publique (+6,2%).



Toutefois, relève t-elle, ’’ ce regain a été limité par la contraction de 5,8% du primaire sur la période ’’.