Activité économique interne hors agriculture et sylviculture : la Dpee note une progression de 2,6% au 4ème trimestre 2022

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mars 2022 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Sur un an, ajoute la Dpee, une hausse de 7,5% de l’activité est relevée, au quatrième trimestre 2021. Sur l’année, la croissance de l’activité économique hors agriculture et sylviculture s’est établie à 8,0%. Au plan interne, l’activité économique hors agriculture et sylviculture s’est consolidée de 2,6% en variation trimestrielle, au quatrième trimestre 2021.



Cette performance est attribuable à la fois au tertiaire (+2,9%), au secondaire (+2,6%) et au primaire (+7,8%). Sur une base annuelle, une consolidation de 7,5% de l’activité économique est notée au quatrième trimestre de l’année 2021, à la faveur principalement du secondaire (+9,4%) et de l’administration publique (+25,0%).



En cumul sur l’année 2021, la croissance de l’activité économique (hors agriculture et sylviculture) est ressortie à 8,0%, soutenue par le secondaire (+13,2%), le tertiaire (+6,0%) et l’administration publique (+9,4%).



Adou Faye







Source : L’activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l’Indice général de l’activité (Iga, a progressé de 2,6% au quatrième trimestre 2021, en variation trimestrielle. L’information nous vient de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dans sa « Note de conjoncture » du quatrième trimestre 2021.Source : https://www.lejecos.com/Activite-economique-intern...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook