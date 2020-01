Activité fractionniste: Le MFDC vire deux de ses lieutenants

Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance(MFDC), a exclu hier soir deux de ses lieutenants pour activité "fractionniste".



C'est une décision prise par le secrétariat général du MFDC. Il est mentionné dans un communiqué reçu par exclusif.net que Mamadou Mané plus connu sous sobriquet Térema jusque là secrétaire général administratif du bureau du MFDC de Bignona et son collaborateur Aliou Coly ont été exclus dans rangs définitivement des rangs du mouvement indépendantiste.





En parcourant ce communiqué on peut lire " collusion avec l'ennemi pour détruire les institution du MFDC." Joint au téléphone, Nkruma Sané a confirmé cette information et l'authenticité de ce communiqué.







