Activités économiques dans l’Uemoa : Légère augmentation de la production industrielle à fin mai 2024

Selon le rapport, les indicateurs économiques disponibles à fin mai 2024 révèlent une évolution à la hausse de l’activité économique à un rythme mensuel.



«La production industrielle a augmenté de 0,7%, en variation mensuelle, après une progression de la même ampleur un mois auparavant. Le chiffre d’affaires du commerce de détail s’est également accru de 0,5% comme au mois précédent », renseigne la Bceao.



Dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp), l'enquête auprès des chefs d'entreprise fait état d'une poursuite de l’amélioration de l'activité dans tous les pays de l’Union à l’exception du Mali et du Niger. En outre, les prestations de services marchands et financiers ont enregistré des hausses respectives de 2,3% et 0,8% d’un mois à l’autre.



Adou Faye





Dans sa « Note de conjoncture économique », la Bceao a analysé les activités économiques dans l’Uemoa.Source : https://www.lejecos.com/Activites-economiques-dans...