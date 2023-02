Activités maraîchères : Le village de Dassilamé Sérére de Toubacouta, doté d’infrastructures et d’équipements modernes Le village de Dassilamé Sérére, situé dans la commune de Toubacouta dans le département de Foundiougne, se trouve dans un environnement rural, marqué par une prédominance des activités rurales agricoles, maraîchères et pastorales. Malgré ses nombreuses potentielles offerts par le milieu, cette zone est caractérisée par une agriculture fortement dépendante d'une pluviométrie aléatoire, qui ne permet pas de garantir des conditions d'exploitation viables et durables des périmètres.

Dans le périmètre maraîcher de Dassilamé Sérére, composé de 208 femmes, le travail était pénible. La maîtrise de l'eau était partielle sur ce périmètre, avec des puits équipés d'un système d'exhaure pénible, car procédant de poulies munies de cordes tirées à la main par des femmes pour remplir des bacs de stockage d'eau.



Pour juguler ces contraintes et améliorer la disponibilité des ressources, le PARIIS dans le cadre de la recherche de solutions d'irrigation sur le périmètre, a réalisé des infrastructures et équipements modernes, constitués notamment de puits-forage munis de pompes immérgées et alimentées par une source d'énergie solaire, permettant une irrigation sous pression à l'aspersion. Les parcelles sont viabilisés et sécurisées par des clôtures en grillage galvanisé.



Ce travail fait par le projet PARIIS, a eu l'effet escompté. Ainsi, le rendement est passé du simple au double. Et la pénibilite des femmes est allégée, la production a haussé et les revenus ont augmenté.















