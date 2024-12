Ada Fass sollicite la levée de sa suspension d'un an

Ada Fass purge une suspension d’un an. La sanction a été prononcée le 2 juillet dernier par le Cng, qui reprochait au lutteur d’avoir pris 31 minutes supplémentaires sur le temps qui lui était imparti pour sa préparation mystique. C’était lors de son combat contre Gouye Gui, le 30 juin 2024.



Ada Fass ne pouvait demander la grâce qu’après avoir purgé la moitié de sa peine. Il est arrivé à cette échéance. Selon "Record", repris par "Seneweb", le lutteur a introduit sa demande auprès du Cng. Dans la foulée, il a été reçu par le président de l’instance, Malick Ngom.



« La suspension est difficile pour moi, mais également, pour mes supporters, qui souhaiteraient me voir lutter tous les week-ends. Nous n’avons que la lutte pour gagner notre vie », a-t-il plaidé dans des propos repris par le quotidien sportif.



La balle est dans le camp du Cng. Ada Fass doit affronter Lac de Guiers 2 et Lys Ndiago. Mais ces affiches ne pouvaient être calées, sans que la question de sa suspension ne soit clarifiée.

