Adama Gaye dénigre Khalifa Sall : "Quand on confie sa maison à un voleur, il la dévalise" Dans un post incendiaire, le journaliste Adama Gaye "descend" Khalifa Sall qu'il taxe de voleur et atteste que les remous qui sont au sein de Yewwi Askan Wi en ce moment ne doivent surprendre personne.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mai 2022 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|

"Quand on confie les clés de sa maison à un voleur, il la dévalise! Khalifa Sall ajoute au vol de milliards (mil de la mairie et (liens avec ORCA, pion des libanais, son bradage du rêve démocratique des sénégalais.



Le truc, c'est la clé" , a-t-il posté sur sa page.



