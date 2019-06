Adama Paris: " Le secret de ma réussite...Ce que je pense sur la violence faite aux femmes " La styliste et modéliste Adama Paris est à fond sur les préparatifs de sa "fashion week". En prélude de ce grand rendez-vous om l'on rendra hommage au roi du mbalax, Youssou Ndour, la styliste a livré au micro de leral Tv le secret de sa réussite. " Tout est question de travail" a t-elle déclaré après un panel co-animé par des personnalités qui ont goûté au succès de leur métier telles que l'ancien lion Kalidou Fadiga, le rappeur Dip Doundou Guiss, etc.

Revenant sur la violence ascendante dont sont victimes les femmes, la modéliste n'y est pas allée par quatre chemins. "Tolérance zéro" contre ceux qui violentent les femmes. Selon elle, le combat devrait être mené par les hommes et non par les femmes pour elles-mêmes. "Les hommes doivent éduquer leurs fils" suggère t-elle.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 02:09 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos