Adieux au Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass: Avec Leral Tv, voici comment Medina Baye a vécu ce jour de compassion et de solidarité Le jeudi 06 août 2020, journée d’adieu au Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass restera gravé dans les mémoires. En cette triste circonstance d’enterrement et de funérailles du quatrième khalife de Cheikh Al Islam Ibrahima Niass dit Baye, Medina Baye a vécu avec ferveur ce moment de compassion, ponctué de témoignages, recommandations et prières. Avec Leral Tv, voici comment la Ville Sainte a vécu…

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Août 2020 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Ahmed Tidiane Niass , affectueusement appelé Papeu Cheikh repose désormais à côté de son père Baye Niass. Du monde il y en a eu avec une foule immense et des délégations venues de partout au Sénégal, comme en Afrique.



Comment les disciples ont vécu cette journée ? Quelles étaient les premières arrivées, les affluassions des populations ? quelles sont les recommandations du nouveau khalife ?



Leral s’est d’abord rapproché de Cheikh Al Hadji Abdou Salam Niass sur les dispositions prises, les mesures barrières en cette période de pandémie, avant d’immortaliser en images cette journée d’un hommage unanime au défunt khalife de Medina Baye. …



