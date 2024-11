Adji Diarra Mergane Kanouté : «Le peuple a fait un choix cohérent et logique, en parfaite intelligence avec la dernière présidentielle !» Tribune : Secrétaire générale de l’Union pour le Développement du Sénégal/A, Adji Diarra Mergane Kanouté salue l’issue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. De son point de vue, le déroulé du scrutin fait honneur à la démocratie sénégalaise et s’inscrit, de manière logique, dans le sillage des résultats exprimés lors de la dernière élection présidentielle.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024 à 09:42 | | 0 commentaire(s)|

« Vous venez une fois de plus de démontrer avec la manière que le Sénégal est un peuple mature, une très grande et belle démocratie. Les Sénégalais ont été aux urnes dans la discipline et dans la plus grande sérénité.



Le peuple a fait son choix, un choix cohérent et logique, en parfaite intelligence avec la dernière présidentielle avec l’avènement d’un nouveau régime incarné par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président du Pastef



. Le message de ce 17 novembre est clair : Moi peuple souverain, j'ai opté pour un Sénégal souverain, juste et prospère » déclare Adji Mergane Kanouté.



De la même manière, elle ajoute que l’Union pour le Développement du Sénégal/A adresse ses vives félicitations au parti Pastef et à la tête de liste nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko qui a conduit avec brio cette campagne. Adji Mergane Kanouté se réjouit, aussi, d’avoir appelé à voter en faveur de Pastef.



« L’Uds/A est confortée dans son choix de soutenir la liste Pastef, et cette victoire prouve à suffisance que le parti Pastef bénéficie de la confiance des Sénégalaises et des Sénégalais et porte l’espoir de tout un peuple » déclare-t-elle.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook