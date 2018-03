Adji Mergane Kanouté fait le plaidoyer pour l'autonomisation des femmes de Kaolack

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Mars 2018 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

La députée Adji Mergane Kanouté a célébré le 17 Mars avec les femmes de Kaolack sans considération politique en faisant le plaidoyer de l'autonomisation des femmes.



«J'ai célébré hier (NDLR samedi le 17 Mars les femmes de Kaolack sans considération politique. C'est avec ma casquette de femme de Développement que je suis allée à la rencontre des femmes de ma région en tant que Présidente du Réseau National Femmes et Développement qui regroupe plus 251 Groupement d'intérêt économique. », a-t-elle déclaré sur sa page facebook.



Avant d’ajouter « C'est avec beaucoup de joie que je participe à l'autonomisation des femmes de Kaolack par la remise de matériels d'allégement, de bourses d'études et de bourses pour l'octroi gratuitement de permis de conduire, et la formation des femmes en informatique. Merci à mes partenaires. La politique sociale du Président Macky Sall, une Réalité en Marche. Bravo à toutes les femmes de Kaolack pour cet accueil chaleureux.

Rappelons que Adji Mergane Kanouté a été élue Femme de l’année 2017 par les internautes kaolackois…devant Rose Wardini, Mariama Sarr, Yaye Fatou Diagne Mboup, Aminta Touré, Nafissatou Diop Cissé.

Massène DIOP Leral.net

«J'ai célébré hier (NDLR samedi le 17 Mars les femmes de Kaolack sans considération politique. C'est avec ma casquette de femme de Développement que je suis allée à la rencontre des femmes de ma région en tant que Présidente du Réseau National Femmes et Développement qui regroupe plus 251 Groupement d'intérêt économique. », a-t-elle déclaré sur sa page facebook.Avant d’ajouter « C'est avec beaucoup de joie que je participe à l'autonomisation des femmes de Kaolack par la remise de matériels d'allégement, de bourses d'études et de bourses pour l'octroi gratuitement de permis de conduire, et la formation des femmes en informatique. Merci à mes partenaires. La politique sociale du Président Macky Sall, une Réalité en Marche. Bravo à toutes les femmes de Kaolack pour cet accueil chaleureux.Rappelons que Adji Mergane Kanouté a été élue Femme de l’année 2017 par les internautes kaolackois…devant Rose Wardini, Mariama Sarr, Yaye Fatou Diagne Mboup, Aminta Touré, Nafissatou Diop Cissé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook