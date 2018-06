Adji Mergane Kanouté : "les leaders de l'opposition doivent répondre à l'invitation du Président de la République et participer aux concertations »

En marge de la conférence religieuse du réseau des femmes de Bongré (commune de Kaolack), la députée Adji Mergane Kanouté, s'est prêtée aux questions des journalistes notamment sur l'invitation du chef de l'État adressée à l'opposition concernant la participation au cadre de concertation pour l'application de la loi sur le parrainage qui a été votée par la loi 2018 du 11 mai 2018, promulguée par le chef de l'État et publiée au journal officiel.



D’après la vice-présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar, l’opposition doit répondre à cette invite pour l’intérêt supérieur de la nation.



"Le président de la République n'a jamais cessé de tendre la main à l'opposition et le dernier acte qu'il vient de poser, traduit cette volonté qu'il a toujours de trouver un consensus sur des questions d’intérêt national. Le retrait du projet de loi concernant l'application du parrainage est un facteur révélateur. Alors, les leaders de l'opposition dite significative, doivent répondre à l'invitation du Président de la République et participer aux concertations, si seulement et si l’intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais les motive", a-t-elle fait savoir.

