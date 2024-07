Adji Mergane sur une loi empêchant la dissolution de l’Assemblée: «Des députés d’autres groupes sont d’accord»

Benno Bokk Yakaar ne lâche pas prise. Les tractations pour faire passer une loi empêchant le président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale, vont bon train. « La procédure est déjà en marche», a déclaré la vice-présidente du groupe parlementaire jointe par Bés bi. «Des députés qui ne sont pas du groupe Benno, se sentent concernés par la proposition de loi. Car les parlementaires se sont sentis offensés par le Premier ministre, par son mépris », a ajouté Adji Mergane Kanouté.



La présidente de l’Uds/A affirme qu’il y a déjà des échanges et partages entre députés de Bby et d’autres groupes, qui ont « déjà approuvé la proposition de loi ». Celle qui seconde Abdou Mbow d’ajouter : « Vouloir tenir une Dpg dans le rue publique, signifie simplement que nous ne sommes plus dans une République. C’est un précédent dangereux et une banalisation de nos institutions ». Par ailleurs, la parlementaire estime que le ministre de l’Intérieur aussi « doit démissionner, après avoir été désavoué par le Premier ministre et le président de la République sur sa circulaire instruisant le déguerpissement des marchands ambulants ».













Bes Bi