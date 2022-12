Adji Sarr détruit Ousmane Sonko: "Moi, c’est vous que je connais. Il faut arrêter de citer ces innocents"

La dernière sortie du leader de Pastef juste après la confrontation hier devant le doyen des juges, Maham Diallo, a rendu furieuse la plaignante Adji Sarr qui se dit plus que jamais déterminée à en découdre avec Ousmane Sonko.



Ce face à face selon Adji Sarr, n’a visiblement pas été favorable pour Ousmane Sonko qui n’a même pas répondu aux questions du parquet, du juge et des avocats... « Il ne fallait pas perdre votre temps pour venir et faire croire aux sénégalais que vous avez été à l’aise durant cette confrontation. Vous avez été silencieux devant tout le monde ! », regrette la plaignante, Adji Sarr qui réitère n’avoir pas reconnu le Ousmane Sonko qu’elle voyait en face.



Adjia Sarr a tenu également à préciser dans cette vidéo que ces soi- disants comploteurs dont il parle toujours, c’est lui qui les connaît. Elle par contre, le connaît bien. « Moi, Adji Sarr, c’est vous que je connais. Il faut arrêter de citer ces innocents. Dans cette affaire, vous ne devez faire face qu’à moi », insiste Adji Sarr..