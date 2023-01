Adji Sarr porte plainte contre Cheikh Bara Ndiaye et Walfadjiri, ce vendredi

Vendredi 20 Janvier 2023

La masseuse Adji Sarr a décidé de déposer une plainte contre Cheikh Bara Ndiaye, le groupe Walfadjiri et son Directeur des programmes, Moustapha Diop.



Elle les traduit en justice pour diffamation, atteinte à son honneur, son image et mise en danger de sa vie par le biais des médias.



D’après la journaliste Maty Fall, alias Maty 3 Pommes, la plainte a été déposée ce vendredi 20 janvier 2023.



Cheikh Bara et compagnie devront apporter les preuves de leurs accusations à l’endroit d’Adji Sarr.



