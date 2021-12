Adjudant Astou Ndiaye, assistance sociale de la zone militaire n°4: « Des dons en nature et des consultations médicales sont offerts aux populations » Des actions civilo-militaires sont menées dans le cadre de la poursuite des activités de la manœuvre « Lafia 2021 ».

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Décembre 2021 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

L’assistante sociale de la zone militaire n°4, l’adjudant Astou Ndiaye confie: « nous sommes venus pour appuyer les populations par des dons en nature. Mais aussi, par des consultations médicales spécialisées.



Il s’agit de remise de kits scolaires, de médicaments, de produits contre le coronavirus, de dons de moustiquaires mais aussi de rapprocher les liens entre les populations et les forces de défense et de sécurité. C’est juste dans le cadre d’une sécurisation ».



D’après « Le Soleil », elle a fait comprendre par ailleurs, que c’est un exercice qui a pour vocation de raffermir les liens entre les populations et l'armée. « Nous avons eu à mener des actions civilo-militaires au niveau de différentes localités.



Nous avons, en collaboration avec le service des Eaux et Forêts et du parc national Niokolo Koba, mis à profit des pépinières communautaires pour permettre aux populations d’avoir des activités génératrices de revenus », a-t-elle précisé.



