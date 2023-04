Administration : Plus de 10 ministères bloqués durant 48 heures

Le Collectif interministériel des agents de l’Administration sénégalaise (Ciaas), initie une série d’activités de protestation.



Ces agents de l’administration arborent, ce mercredi 26 avril 2023, des brassards rouges. Ils prévoient aussi d’organiser une marche nationale le 15 mai et une grève totale de 48h, le 30 mai, informe "Rewmi".



Le collectif, composé de syndicats et d’amicales de 18 ministères, relève une discrimination entre les différents corps de l’administration. Il dénonce une discrimination dans l’octroi de l’indemnité de logement. Selon le collectif, 30 000 agents ne bénéficient de cette indemnité. Il demande, de ce fait, la généralisation de cette indemnité.



Ces agents réclament, par ailleurs, la reconnaissance et le reclassement des diplômes des agents de l’administration.



Le collectif appelle le gouvernement au dialogue, pour la satisfaction de leur plateforme revendicative.

