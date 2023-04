Administration non performante : Les directives de Macky Sall...

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Le constat général est que l’administration publique n’est pas performante, contrairement au privé. Et le chef de l’Etat veut que cette situation change. En conseil des ministres hier, le Président Macky Sall a rappelé le rôle important de l’administration, qui est le bras séculier de l’État, d’où la nécessite,́ pour elle, d’incarner la performance publique par la qualité des services délivrés aux usagers, l’engagement, le dévouement et la loyauté́ de ses agents.



Rappelant au gouvernement les améliorations significatives du cadre de travail et des rémunérations de l’ensemble des agents de l’Etat ces dernières années, le Chef de l’Etat a demandé au Premier ministre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour toujours assurer la continuité́ et la qualité́ du Service public dans l’ensemble des secteurs, en faisant respecter les règles de déontologie.



Dans le même sillage, le Président Sall exhorte le Premier ministre à finaliser rapidement le nouveau Code de déontologie dans le secteur public, en veillant particulièrement, sur les principes et exigences de discrétion professionnelle qui s’appliquent à certaines administrations spéciales, notamment la Défense et la Sécurité,́ la Justice, l’Administration territoriale, les Impôts et Domaines, la gestion des données et des systèmes d’information.













Avec L'As

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook