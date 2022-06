Administration pénitentiaire: les plats de nouveaux acceptés dans les prisons

L’administration pénitentiaire annonce "la reprise de l’entrée des plats venant de l’extérieur au sein des établissements pénitentiaires à compter du 13 juin 2022", mesure valable du lundi au dimanche.



Elle "informe l’opinion publique de la reprise de l’entrée des plats venant de l’extérieur au sein des établissements pénitentiaires à compter du 13 juin 2022", renseigne l'Agence de presse sénégalaise.



"Cette mesure est valable du lundi au dimanche", précise le communiqué, invitant les familles des détenus "à respecter scrupuleusement les règles d’hygiène et de propreté déjà édictées", en dépit de la baisse des contaminations à la Covid-19.



L’administration pénitentiaire souligne cependant que "les colis autres que les repas ne seront acceptés que les week-ends (samedi et dimanche)", avant de remercier " les familles et ses pensionnaires de la meilleure compréhension dont ils ont fait montre durant la période des restrictions".