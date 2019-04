Admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite , qu'est ce qui retient Amadou Samba Kane à la direction de la LONASE?

Admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite , qu'est ce qui retient Amadou Samba Kane à la direction de la LONASE?

Il y'a de quoi se poser des questions sur ce que d'aucuns appellent prosaïquement "le cas Amadou Samba Kane DG de la LONASE". A moins que, comme disait l'autre, la retraite à 60 ans ne concerne pas, du tout alors les politiciens au pouvoir. Tout porte, en effet, à croire que cette loi ne s’applique qu’aux simples fonctionnaires.

Nous ne gardons aucune dent contre Amadou Samba Kane, patron de la Lonase, mais le cas de ce transhumant politique, n'en demeure pas moins d'une bizarrerie déroutante.

Malgré le fait qu’il a dépassé les 60 ans pour faire valoir ses droits à une pension de retraite, il continue de diriger la Sénégalaise des jeux.

Le Big Manitou de la Lonase a vu le jour, tenez-vous bien en... 1953 à Hamady Ounaré.



C'est un truisme de dire que l’emploi des jeunes est devenu un véritable cauchemar pour les gouvernants du pays. Ces derniers, malgré les engagements et toute la volonté qu’il faut, peinent à trouver des poches libres pour insérer les jeunes compétents à des hauts postes de responsabilités. Pour cause, les papys et les mamies qui sont déjà à la retraite refusent de céder leurs postes à la nouvelle génération. Ces vieux et vielles, qui sont de la vielle école de l’administration, s’accrochent jusqu’à leur dernier souffle.

Pourtant, le pays est dirigé par un jeune président, Macky Sall qui n’a pas encore 60 ans. Ce dernier est donc interpelé !



Dakarpost.com



