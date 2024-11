Adolescence en perdition à Thiès : Le phénomène du travail des enfants gagne de plus en plus d'ampleur Mme Sow Mame Coumba Diaw, inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs Coordonnatrice de la Cellule de lutte contre le travail des enfants au Ministère en charge du Travail, «C’est un important document de lutte contre le travail des enfants que le Ministère en charge du Travail a élaboré et validé en janvier dernier, et on s’est dit qu’on vient en région pour faire la vulgarisation, le partage».



Elle pense qu’au niveau des statistiques, il y a des « données qui le montrent, également, même à vue d’œil, le travail des enfants peut se voir même à travers surtout les garçons qui mendient dans les rues ».



«Le travail des enfants est un phénomène qui gagne de plus en plus d’ampleur». C’est le constat ressorti de la journée de vulgarisation du nouveau plan cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants, qui a regroupé à Thiès les acteurs.



Sans compter « les enfants qui sont dans le petit commerce, également dansle secteur informel, au niveau surtout des entreprises des artisans ». Face à la recrudescence du phénomène malgré les efforts déployés par l’État, Mme Sow Mame Coumba Diaw de revenir sur les solutions contenues dans le document de prévention qui est en train d’être vulgarisé au niveau de Thiès.



« Il y a des axes déjà pour la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement du Sénégal a pris des engagements au niveau international, traduits à travers deslois au niveau national, lesquelles viennent pour lutter contre ce phénomène-là»,souligne l’inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale.



Toujours comme efforts, la Coordonnatrice de la Cellule de lutte contre le travail des enfants au Ministère en charge du Travail, d’indiquer : «il y a des axes stratégiques qui sont dans ce document, dont le plus important demeure «l’éducation» », parce que, souligne-t-elle, «la base du programme reste l’éducation».



Aussi de considérer que « les enfants, aujourd’hui, doivent être à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans comme stipulé dans la loi 2004 sur la scolarité obligatoire», donc, ditelle, «on a fait de l’éducation un axe trèsimportant et ça se situe au niveau de l’axe 2 de ce document sur la lutte contre le travail des enfants ».



