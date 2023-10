Adoption du projet de la Loi de Finances 2024

Bientôt, les députés vont se pencher sur les volumineux documents du projet de budget 2024. Le Conseil des ministres a examiné et adopté hier le projet de Loi de Finances pour l’année 2024, ainsi que celui fixant les modalités de gestion et d’administration du Fonds intergénérationnel et projet de décret portant régime financier des collectivités territoriales.



D’ailleurs, les membres du Bureau de l'Assemblée nationale sont convoqués en réunion, le lundi 9 octobre 2023. L’ordre du jour porte sur la fixation de la date d'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2023- 2024.















L'As