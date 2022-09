Adresse à la Nation: Macky Sall confirme le remaniement demain, concertation sur les prix et dénonce les incidents... Le discours du Président de la République Macky Sall, lors de son adresse à la Nation à duré 11 minutes top chrono. Il s'est prononcé sur les prix excessifs, sur l'employabilité des jeunes, ainsi que les incidents lors de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale

Après avoir magnifié les bons déroulements des scrutins respectifs (locales et législatives) de juillet et septembre derniers, le chef de l'Etat a expliqué avec force détails les efforts pour la rationalisation des prix de denrées de première nécessité. Il projette dans un futur proche, une concertation avec les acteurs pour une harmonisation des prix.



Incidents lors de l'installation du bureau de l'AN



Le Président de la République a dénoncé les incidents qui se sont passés lundi dernier à l'Assemblée nationale avec la destruction de matériels. "C'est extrêmement grave ce qui s'est passé, ils ont bafoué la sacralité de notre représentation nationale, offrant un spectacle désolant à travers le monde", s'est offusqué le Chef de l'Etat. Il n'a pas manqué cependant de féliciter les nouveaux députés de tous les bords, les exhortant à justifier ce pourquoi ils ont été élus.



Nomination du PM ce samedi à 11h



Lors de son discours, il a confirmé la nomination du nouveau Premier Ministre et met déjà la pression sur le nouveau gouvernement qui devra se serrer les coudes pour rendre "supportable le quotidien des populations".

