Aéroport International Blaise Diagne : Analyse des performances au 1er semestre 2024 Pour le 1er semestre de 2024, l'aéroport a accueilli 1 427 663 passagers, représentant une augmentation de 2,48% par rapport à la même période, en 2023. Cette croissance continue confirme la résilience et l'attractivité de l'aéroport. Et, au second trimestre, le nombre de passagers a connu une augmentation de 2,47% par rapport à la même période en 2023, malgré une légère baisse enregistrée en mai, de 0,52%.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2024 à 03:45 | | 0 commentaire(s)|

Mouvements d'avions (MVTS D'AVIONS) :



Le 1er semestre de l'année 2024 a enregistré une augmentation de 1,99% des mouvements d'avions par rapport à l'année précédente, passant de 13 831 à 14 106 mouvements. Cette croissance témoigne de l'augmentation de l'activité aérienne et de la diversité des liaisons offertes par l'aéroport.



* Second trimestre : Le nombre de mouvements d'avions a connu une baisse de 3,10% par rapport à la même période en 2023.



Trafic cargo (FRET) :



Le trafic cargo a également montré une forte progression, atteignant 22 651 106 kilogrammes au 1er semestre 2024, soit une augmentation de 15,08% par rapport à 2023. Cette hausse est indicative de l'intensification des échanges commerciaux.



Second trimestre : La quantité de frêt transportée a augmenté de 0,33% par rapport à la même période, en 2023. Une trentaine de compagnies aériennes exploitent une cinquantaine de lignes aériennes à travers le monde.



Malgré quelques fluctuations mensuelles, les résultats du premier semestre 2024 confirment la dynamique positive de l'aéroport international Blaise Diagne, avec une croissance notable du nombre de passagers, des mouvements d'avions et du frêt.



Ces performances soulignent la capacité de l'aéroport à s'adapter et à croître, malgré les défis économiques et sanitaires.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook