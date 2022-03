Aéroport de Kahone: Des impactés attendent leur indemnisation Sept personnes sur les 162 impactés par les travaux d’agrandissement de l’aéroport de Kahone, dans la région de Kaolack (Centre), attendent encore d’être dédommagées. La Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) avait déguerpi en décembre 2021 des habitations situées sur cette emprise pour les besoins des travaux d’agrandissement de l’Aéroport de Kahone, dont la piste devra passer de 1600 m à 2000 m.

"Il n’y a pas encore un processus normal de payement. Depuis que le chef de l’Etat avait ordonné notre indemnisation, il reste encore sept personnes qui n’ont pas encore reçu leurs indemnités. Cela est dû à une mauvaise évaluation", a expliqué ce dimanche, le président du Collectif des victimes, Boubacar Bocoum, lors d’un point de presse.



D'après Aps, M. Bocoum a rappelé que le président Macky Sall, de retour de sa tournée économique à Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, s’était arrêté le 1er juin 2021 à Kaolack. Il avait visité le chantier de l’agrandissement de l’aéroport de Kahone. Cette visite a été marquée par sa rencontre avec le Collectif des personnes impactées. ‘’Et, c’était là que le chef de l’Etat avait longuement discuté avec les responsables du Collectif des impactés de l’Aéroport de Kahone, avant de leur annoncer leur indemnisation dans les plus brefs délais’’, a-t-il souligné.



Bocoum a assuré que la directive du président a été ‘’aussitôt’’ appliquée. ‘’A ce jour, sur les 162 impactés, seuls les sept ne sont pas encore dédommagés. Ces sept personnes ne sont payées. Parce que, l’évaluation a été mauvaise", a dit Boubacar Bocoum.



Selon lui, son Collectif avait saisi, en ce sens, le préfet du département de Kaolack qui avait pris la filiation de ces impactés omis. "Depuis lors, nous attendons la réaction des autorités mais en vain", a-t-il regretté.







