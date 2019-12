Aéroport de Roissy : deux agents du ministère des Affaires étrangères arrêtés avec plus de 65 millions FCFA Deux agents du ministère des Affaires étrangères, A. B. et M. C., ont arrêtés à l’aéroport de Roissy Charles De Gaule, à Paris, pour trafic de devises, alors qu’ils détenaient 100 000 euros (65,5 millions FCFA, non déclarés. Ne détenant aucun document justifiant la provenance de cet argent, la somme a été confisquée par les douaniers français selon L’Observateur.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019 à 07:20 | | 1 commentaire(s)|

La même source souligne que de retour de La Mecque, les deux agents ont été envoyés pour gérer les comptes de la Délégation générale au Pèlerinage. Sauf que la Délégation a dégagé toute responsabilité et n’a toujours pas réclamé cet argent. Les deux agents ont été toutefois libérés.

