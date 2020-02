Affaire APS: Yaye Fatou Mbaye et Fatou Diop Wade licenciées, Bamba Kassé suspendu Le directeur général Thierno Ibrahima Fall de l’Aps a licencié la chef du service commercial de la structure Yaye Fatou Mbaye et la chef et responsable financière Fatou Diop, pour fautes graves. Le journaliste Bamba Kassé, par ailleurs secrétaire général du Sympics, a été suspendu pour avoir refusé d’aller récupérer la notification en question chez le coordonnateur de la rédaction. Yaye Fatou Mbaye avait déposé une plainte contre le directeur général de l’APS. Sur une vidéo publiée rendue publique, le directeur de l’Aps accompagné de deux autres agents de l’Aps, avaient tenté de déloger de force la dame de son bureau.

